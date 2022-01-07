‘Rekor zamlar, iktidarın beceriksizliğinin vesikası’

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, AK Parti iktidarının bu saatten sonra Türkiye'ye vereceği tek şeyin, daha çok yoksulluk ve daha çok acı olacağını iddia etti.

“Ekonomiye ettiğiniz ihanetin ispatı ekmek ve simit fiyatlarındadır.” diyen Özsaçmacı, ekonominin dibe vurmasının nedeni olarak iktidarı gösterip, şu açıklamayı yaptı:

“Cukka ittifakı konuşuyor, enflasyon artıyor. Esnaf perişan, sanayicimizin eli ayağı bağlanıyor. Mutfaktaki yangın büyüyor. Yetkiyi aldınız, görevi kötüye kullandınız. Eşe, dosta, yandaşa çalıştınız. Vatandaş yoklukla mücadele ederken siz israf içinde yüzdünüz. Bunun bedelini ilk sandıkta ödeyeceksiniz.

Ekonomiyi şaha kaldırıyordunuz, ekonominin kitabını yazıyordunuz! Hesabınız mı şaştı? Anlatacak masallar mı bitti? Türkiye ekonomisini işgal etmeye kalkanlar siz ve 5 müteahhit ve yandaşlardan başkası değil. Ekonominin dibe vurmasının sebebi sizsiniz. Şimdi kendi kendinizle mi mücadele edeceksin?

Vicdansızca yapılan bu rekor zamlar, iktidarın beceriksizliğinin bir vesikasıdır. Bu iktidarın, bu saatten sonra Türkiye'ye vereceği tek şey, daha çok yoksulluk ve daha çok acıdır. Elektrik faturaları yüzde 127 artınca, kara kışta doğalgaza yaptığın zamdan sonra senin de gözlerin ışıldıyor mu AK Parti?

TÜİK'in makyajlı rakamlarında bile, gıdadaki fiyat artışı yüzde 43,8, ulaşım masrafları yüzde 53,6 artmış. Ev eşyaları yüzde 40,9 zamlanmış. Milletimizi enflasyona ezdirirken, senin de gözlerin ışıldıyor mu AK Parti?

Üreticinin enflasyonu yüzde 79'a dayanmış, henüz ürünlere yansımamış yüzde 43 zam daha var. Esnaflarımız, KOBİ'lerimiz iflasın eşiğindeyken, senin de gözlerin ışıldıyor mu, AK Parti?

Pek de örtülü olmayan faiz artırımından sonra "Dolar düştü, haydi etiketleri indirin" diye kürsülerden esiyordunuz. Peki 31 Aralık gecesi, kendi kendinizi bir kez daha yalancı çıkartıp, milletin sırtına zamları bindirince senin de gözlerin ışıldıyor muydu, AK Parti? Ekmek fiyatlarını indirin de milletin de gözleri ışıldasın. Kısacası getir sandığı, bak milletin gözleri nasıl ışıldıyor.” (Haber Merkezi)