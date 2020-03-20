Rektör öğrencilerini ve personelini uyardı

EROL TAŞKAN

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversitenin resmi sitesinden yayınladığı video ile öğrencilerini korona virüsü tedbirleri konusunda uyardı.

Üniversite öğrencileri, tüm akademik ve idari personeline hitabeden Rektör Öztürk, 14 altın kuralın uygulanması konusunda hassasiyet telkin ederken, ayrıca topluma örnek olup bu tedbirlerin yaygınlaşmasına da katkı sunulmasını istedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, konuşmasında şunları söyledi, "Sağlık Bakanlığımız nezdinde çok etkin ve kapsamlı bir mücadele sürmekte ve gayet kapsamlı sonuçlar almaktayız. Ancak bu şartlarda dahi hepimizin üzerine düşen görevler var. Sağlık Bakanlığımızın 14 altın kuralını lütfen dikkatlice gözden geçirelim.

Alınan tedbirlere selamlaşmadan kucaklaşmaya kadar yakın temaslar konusunda örnek teşkil edecek şekilde çevremizdeki duyarlılığı artıracak şekilde değerli öğrencilerimden ve değerli çalışma arkadaşlarımdan bu konuda özellikle ihtimam göstermelerini rica ediyorum.

Sorun küresel, mücadele ulusal ise hepimizin özveri, feraset ve duyarlı davranışlarla bu sornu aşabiliriz. Lütfen bu konuda gerekli hassasiyeti gösterelim."