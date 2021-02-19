Rektör Öztürk Hakimiyet’i kutladı

MURAT ÇETİN

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ı ziyaret ederek, Hakimiyet’in 31’inci kuruluş yılını kutladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Hakimiyet Gazetesi’nin varlığından ve başarılarından duyduğu memnuniyetini dile getiren Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ı ve Hakimiyet ailesini tebrik ederek, “İlkeli ve objektif duruşu ile yayın hayatında 31’inci yılına ulaşan Hakimiyet Gazetesi’ni ve emek veren herkesi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Hitit Üniversitesi’nin başarılarıyla da kendilerinin gurur duyduğunu belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyetini aktaran Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e teşekkür etti.