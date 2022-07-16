Rektör Öztürk, TRT Haber’de İlahiyat Fakültesi’ni anlattı

Moderatörlüğünü Nurya Yardımcı’nın yaptığı, Eğitimci-Yazar Süleyman Beledioğlu'nun uzman olarak katılarak önemli tavsiyelerde bulunduğu Eğitim Editörü programında Hitit Üniversitesi anlatıldı.

Aday öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle takip edilen TRT Haber “Eğitim Editörü” programına konuk olan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversiteye dair bilgiler vererek öğrencilere sunulan imkanlar hakkında konuştu.

İlahiyat Fakültesi bünyesinde yapılan başarılı çalışma ve uygulamalara yönelik bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üniversitesi’nin genç, 3 nesil üniversitelerden bir tanesi olduğunun altını çizerek, “Üniversitemizde yaklaşık 228 programda ön lisans, lisans ve lisansüstü çalışmalarımız, eğitimlerimiz bütün hızıyla devam etmekte. Bunlar arasında önemli ve özel bir yere sahip olan fakültelerimizden bir tanesi İlahiyat Fakültemiz. 22 profesör, 10 doçent ve 36 akademik doktor öğretim üyesi ile beraber yetkin, alanında donanımlı ve tam anlamıyla bir akademik yapılanmayla lisans ve lisansüstü çalışmaları bütün yoğunluğuyla yaptığımız, işlediğimiz ve yürüttüğümüz bir fakülte” dedi.

İlahiyat Fakültesinin 3 temel bölüm üzerinde eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Rektör Öztürk, “Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve aynı zamanda İslam Tarihi ve Sanatları bölümleri şeklinde üç ana bölümümüz var. Ayını zamanda İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni İlahiyat Fakültemizde hayata geçirerek öğrenci arkadaşlarımıza sadece klasik bir fakülte eğitimleri dışında kendi kapasitelerine daha da üst sınırlara çıkaracak imkanlar sağlamak yolunda adımlar atmış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

İlahiyat Fakültesi’nin imkanlarından bahseden Rektör Öztürk, “Öğrencilerimize yeni imkanlar sunuyoruz. Sanat atölyelerimiz söz konusu. Bilişim ve dil atölyelerimizi var. Genç akademisyenlerimizin, öğrenci arkadaşlarımızla şu ana kadar yürüttüğü çok güzel projeler, seminerler ve dil kurslarından bahsedebiliriz. İlahiyat Fakültesi mezunlarımız, Diyanet İşleri Başkanlığı bağlamında yurt içi ve yurt dışı görevler alabilmekteler. Ayrıca öğrencilerimize, eğitimlerinde pedagojik formasyon da verdiğimiz için Milli Eğitim Bakanlığımız bünyesinde istihdam alanı oluşmakta. 5 yıllık eğitimleri bağlamında Arapça hazırlık zorunlu olmak üzere pedagojik formasyon derslerini de içine yedirmek kaydıyla öğrencilerimize tam donanımlı bir şekilde mezun edecek bir fakülteden sizlere sesleniyoruz” şeklinde konuştu.

BELEDİOĞLU'NDAN İHTİSASLAŞMA VURGUSU

Çorum’un Karadeniz’e ve Ankara’ya çok yakın bir konumda bulunduğunun ifade eden Süleyman Beledioğlu, “Hitit Üniversitesi’nin “Makine ve İmalat Teknolojileri” alanında ihtisaslaşan tek genç üniversite olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum” diye konuştu. (Haber Merkezi)