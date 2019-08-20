Rektör’den yeni öğrencilere tebrik

Hitit Üniversitesi’ni yeni kazanan öğrencilerden elektronik ortamda kayıt yaptırmayanların kayıt işlemleri dün başladı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Öğrenci Kayıt Merkezi’ni ziyaret ederek yeni kayıt yaptıran öğrencilerle sohbet etti.

Rektör Öztürk, ziyaretinde öğrenciler ve aileleriyle bir süre sohbet ederek hayırlı olsun dileklerini iletti ve öğrencilere başarılar diledi.

2019-YKS sonuçları ile Hitit Üniversitesi’nin herhangi bir programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerden internet üzerinden kayıt yaptırmayanlar için yüz yüze kayıt işlemleri başladı.

Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler için kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında (saat 09.00-17.00 arası) Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Bürosu’nda yapılacak.

Engelli öğrencilerin talep etmeleri halinde gereksinim duyacakları ekipmanlar imkânlar ölçüsünde temin edilecek ve yine talep etmeleri halinde kendilerine özel refakatçiler verilecek. Bu durumdaki öğrencilerin oidb@hitit.edu.tr e-mail adresinden ekipman/refakatçi taleplerini üniversiteye iletmeleri gerekiyor.

Yüz yüze kaydı tercih eden ve üniversiteye kaydını şahsen yapacak olan öğrencilerin 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında öğrenci kayıt merkezine ulaşımlarının sağlanmasına yönelik Çorum Şehirlerarası Terminali ile Saat Kulesi civarında bilgilendirme noktaları ve her saat başı ring servisi uygulaması yapılacak.

KAYIT İŞLEMİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKEN DİĞER İŞLEMLER-

Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin http://www.oidb.hitit.edu.tr web adresinden okul numaralarını öğrenmeleri ve üniversite otomasyon sistemine (HUBİS) http://www.hubis.hitit.edu.tr üzerinden giriş yaparak bilgilerini kontrol etmeleri lazım.

İkinci öğretim programlarına yerleşen öğrencilerin, 02 Eylül 2019 tarihinden itibaren okul ve T.C. numaraları ile ücretlerini Halk Bankası şubelerine yatırmaları gerekmekte. Öğrencilerin derslere girebilmeleri için, Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin Kayıt Yenileme (Madde-7) ve Derse Kaydolma Esasları (Madde-19) hükümleri çerçevesinde her dönem başında ders kayıtlanma işlemini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Kayıt olan öğrencilerin, 02-08 Eylül 2019 tarihleri arasında üniversite otomasyon sistemine (www.hubis.hitit.edu.tr) giriş yaparak ders kayıt işlemlerini mutlaka yapmaları gerekiyor. Ders kayıtlanma işlemini belirtilen süre içerinde doğru bir şekilde yapmayan öğrenciler, ilgili döneme ait derslere ve sınavlara giremeyecekler. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2019, 10:54