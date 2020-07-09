Rıfat Optik, Gözlükçüler Odası yönetimini ağırladı

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Ankara Optisyen ve Gözlükçüler Odası Başkanı Cenk Gültekin ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Çorum’da bir dizi ziyarette bulundular.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Çorum İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek meslek odasının işleyişi ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren Cenk Gültekin, sektör temsilcileriyle de bir araya geldi.

Çorum ziyareti sırasında meslektaşlarının talep ve beklentilerini dinleyen Gültekin, sektörel sorunların çözümü için yapılabilecek işbirliği çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

Oda Başkanı Gültekin ve beraberindeki heyet, Çorum’da sektörün duayenleri arasında gösterilen Rıfat Optik sahibi Rıfat Bayraktar’ı da işyerinde ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rıfat Bayraktar, Gültekin’i tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Misafir heyet, Çorum’daki temaslarının ardından Ankara’ya döndü.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 19:40