Riskli daireler tahliye edildi

EROL TAŞKAN

Akkent Mahallesi'nde TOKİ tarafından inşa edilen bloklardan 3'ünün temelinde heyelan riski tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından Üç bloktan oluşan 24 dairenin tahliye kararı alındı.

Akkent 7. Sokak'ta bulunan üç bloğun yer aldığı zemindeki kaymanın farkedilmesi üzerine eçvrede önlem alındı.

Valilik, Belediye ve AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından alınan kararla birlikte, tahliye kararı ev sahiplerine iletildi.

Zeminde ve binaların bazı bölgelerinde bulunan çatlaklar dikkat çekerken, incelemelerin tamamlanacağı Salı gününe kadar bina sakinlerinin kendileri için tahsis edilen Öğretmenevi, Milli Eğitim Uygulama Oteli ve Çorum Belediyesi Misafirhanesi'nde kalabilecekleri bildirildi.

TOKİ'den gelecek yetkililerin yapacağı incelemenin ardından, ev sahiplerinin durumlarının netleşmesi bekleniyor.

Zabıta ekiplerinin kontrolü altında evlerinden ayrılan ailelerin tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra, binaların zabıta tarafından mühürleneceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021, 20:33