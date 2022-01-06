M.BURAK YALÇIN

Çorum'da Gayri Sıhhi Müesseseler ile Umuma Açık istirahat ve eğlence merkezlerinden alınan ruhsat harçlarına zam yapıldı.

İl Genel Meclisi Aralık ayı dördüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleşen oturumda toplantıya katılan İl Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp Orman İşletme Müdürlüğü çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Ağaç bakımlarıyla ilgili bilgi veren Ömer Birkan Kayaalp, körü körüne ağaç kesmediklerini belirterek, “Ağaç kesmek bir katliam değil, ormana yapılan bir ödül, mükafattır. Ormanların daha dayanıklı hale gelmesini sağlar. Bakım görmesin, orman yangınlarıyla müdahale şansı daha da azalır. Orman içerisinde yangına müdahele edilmesi gereken bir alan kalıyor. Orman köylüsüne bu doğrudan gelir olarak yansıtılıyor. Bu da Çorum ekonomisine sağlıyor. Hem istihdam artıyor hem de milli ekonomi içerisinde döngüyü sağlamış oluyor. Körü körüne ağaç kesme işlemi, doğaya katliam yok. Aksine doğaya katkı sağlanıyor. Hem daha kaliteli jenarasyon bir orman oluyor hem de orman yangınlarına karşı daha dayanıklı bir orman durumu var yapmış olduğumuz bakımlarda” dedi.

2021 yılında 119 bin metreküp üretim yaptıklarını ifade eden Kayaalp, “Verimliliğimizi yüzde 300 artırdık. Yüzde 300 artırarak Orman İşletme Müdürlüğümüzün tarihinde ilk kez karlı bir işletme müdürlüğü olmasına vesile olduk. Bu sene de 119 bin metreküp gibi bir üretim yaparak daha karlı bir duruma geldi” diye konuştu.

Toplantıda 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (o) bendi gereğince, gayrisıhhi müesseseler, sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden 2022 yılı içinde uygulanacak ruhsat ücreti tarifesinin belirlenmesi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor da görüşüldü.

Komisyon Başkanı Fehmi Yağlı, 2022 yılı ruhsat harçlarını şu şekilde sıraladı: “1. Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için 8 bin lira, 2. Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için 4 bin lira, 3. Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için 2 bin lira, sıhhi müesseseler ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için 250 lira, içkili yerlere verilecek işyeri açma ve çalışma ruhsatları için 2 bin lira.”