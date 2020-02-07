Ruhsat harçlarına zam

M.BURAK YALÇIN

Çorum'da Gayri Sıhhi Müesseseler ile Umuma Açık istirahat ve eğlence merkezlerinden alınan ruhsat harcı ile metrekare fiyatlarına zam yapıldı.

İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları bugün sona erdi.

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, başkanlığında gerçekleşen oturum bir önceki toplantının tutanak özetinin okunması ile başladı.

Tutanak özetinin ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ilk maddesinde İl Özel İdaresi tarafından 2001 yılında sağlık hizmetleri için Sungurlu Devlet Hastanesine verilen 2001 model Ford Transit marka aracın, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne bedelsiz devrinin yapılması görüşülerek kabul edildi.

Toplantıda 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (o) bendi gereğince, gayrisıhhi müesseseler, sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden 2020 yılı içinde uygulanacak ruhsat ücreti tarifesinin belirlenmesi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor da görüşüldü.

Komisyon Başkanı Fehmi Yağlı, 2020 yılı ruhsat harçlarını şu şekilde sıraladı: “1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için ruhsat ücreti 3 bin 296 TL, m2 ücreti 34 TL. 2. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için ruhsat ücreti bin 871 TL, m2 ücreti 19 TL. 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için ruhsat ücreti 772 TL, m2 ücreti 6 TL. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için m2 ücreti 9 TL, Sıhhi müesseseler için m2 ücreti 10 TL, İçkili yerlere verilecek işyeri açma ve çalışma ruhsatları için ruhsat ücreti 795 TL, m2 ücreti 13 TL.”



Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2020, 16:14