Saadet Partisi'nde bayramlaşma programı

FATİH BATTAR

Her yıl geleneksel olarak dini bayramlarda bir araya gelen Saadet Partisi teşkilat mensupları bu bayramda da bir araya gelerek bayramlaşma geleneğini sürdürdü.

Parti binasında düzenlenen bayramlaşma programına İl Başkanı Faruk Cıdık, Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran, İl Başkan Başkan Yardımcısı İbrahim Zorlu ve çok sayıda teşkilat mensupları katıldı.

Program kapsamında bir konuşma yapan Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık; “Geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa’ya yaptığı baskınları hep birilkte gördük. Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde olursa başarı geleceğine inanıyorum. İnşallah Kurban Bayramı vesilesiyle bütün Müslümanlar birlik ve beraberlik içerisinde olur. Cenab-ı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Hep beraber nice bayramlara kavuştursun.” dedi

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2021, 19:09