‘Saat düzenlemesi, esnafı zor durumda bıraktı’

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki partililer, Bakkallar ve Bayiler Odası’nı da ziyaret ederek Oda Başkanı Özkan Şanal ile görüştü.

Yapılan açıklamaya göre, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası’nda Başkan Özkan Şanal ile birlikte pandemi sürecinde yaşanan sorunları masaya yatıran Tahtasız, “Alkol satışı yapan işyerleri için yeni bir düzenleme getirildi. Alkol satan tüm işyerleri sabah saat 10.00’da açılacak, akşam saat 20.00’de kapanacak. Bu durum, alkollü ürünle birlikte başka ürünler de satan esnafı zor durumda bıraktı. Hem esnafımız hem de halkımız bu durumdan rahatsız. Bu tür işyerleri sabah 07.00’de açılmalı, akşam 22.00’de kapanmalıdır.” dedi.

Esnafın alkol ve sigara satabilmek için her yıl 900 TL bandrol ücreti ödediğinin altını çizen Tahtasız, “Alkol satmak hangi saatlerde yasaksa, tamam alkol ürünü satılmasın ancak diğer ürünlerin satışına izin verilsin.” diye konuştu.

Oda Başkanı Özkan Şanal ise kırtasiye esnafının da odaya kayıtlı olduğunu hatırlatarak, kırtasiyelerin okulların kısa bir dönem açılıp tekrar kapanmasından dolayı büyük zarar ettiğini, pandemi süreci boyunca okulların kapalı oluşunun kırtasiyeciyi batağa sürüklediğini kaydetti.

Şanal, “Bu süreçte en çok okul kantinlerimiz zarar gördü. Kiralar alınmadı, ancak çekilen kredilerin ödeme günü geldi. Kredi taksitleri ertelenmeli, pandemi sürecinin sonunda faizsiz olarak yeniden yapılandırılmalıdır. Ayrıca esnafımıza, evini geçindirebilmesi için en az 25.000 TL’lik hibe destek verilmeli.” diye konuştu.

Tahtasız, sorun ve talepleri yetkililere ulaştıracaklarını ve takipçisi olacaklarını ifade etti.