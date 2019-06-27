Saat Kulesi'nin yıpranan kadranları değişecek

Çorum Belediyesi, yıllara meydan okuyan tarihi Çorum Saat Kulesi'nin yıpranan kadranlarını aslına uygun bir şekilde değiştirmek için çalışma başlattı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada, "II. Abdülhamit'in muhafız birliği komutanı Çorumlu Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından 1894 yılında yaptırılan, 27,5 metre yüksekliğindeki Saat Kulesi’nin kadranlarında zamanla meydana gelen yıpranmadan dolayı saat tam olarak okunamıyordu. Tarihimize saygı anlamında Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’ne gerekli başvurularımızı yaptık. Kadranların aslına uygun olarak yenilenmesi için onayımızı aldık. Önümüzdeki günlerde dört kadranın yenilenmesi için çalışmalara başlayacağız. Çalışmalarımız esnasında ayrıca akrep ve yelkovanda da temizleme çalışmaları yapacağız. Çalışmamız tamamlandığında şehrimizin sembollerinden olan Saat Kulemiz daha güzel bir görünüme kavuşmuş olacak" dedi.

Saat Kulesi'nin tarihi hakkında bilgi:

Çorumlu Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından 1894 yılında yaptırılan, 27,5 metre yüksekliğindeki Saat Kulesi'ne 81 basamaklı döner merdivenle çıkılmaktadır. Kulenin üst katının dört cephesinde, yuvarlak kadranlı saatler bulunmaktadır. Sarı renkli kesme taştan olan kulenin kapısı üzerinde kitabesi bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 13:13