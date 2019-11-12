Sabırla bekledi, muradına kavuştu

HABER-YORUM:EROL TAŞKAN

Tanıyanların gönlünde taht kuran kişiliği ile mühür gözlü melek olarak ifade edilen engelli genç Saadettin Asalıoğlu, ömrünü adadığı iş bulma hayaline kavuştu. Engelli kontenjanından açılan daimi işçilik kur'asını kazanan Saadettin'in güvenlik soruşturması tamamlanarak göreve davet edildi.

İLK MÜJDEYİ HAKİMİYET'LE PAYLAŞTI

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde temizlik görevlisi olarak çalışmaya hak kazanan Saadettin Asalıoğlu, Ramazan ayından bu yana beklediği iş davetini dün aldı. Evraklarını tamamlamak için gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne giden Saadettin, buradaki işini hallettikten sonra gazetemize gelerek büyük müjdeyi bizimle paylaştı.

ÖMRÜNÜ İŞ BULMAYA ADADI

Çorum kamuoyunun da yakından tanıdığı Saadettin Asalıoğlu, yıllarca Halk Günü Toplantıları'na katılarak çalışabileceği bir iş istedi. Ne olmadı diye küstü, ne de hayalinden vazgeçti. Dürüstlüğü, samimiyeti ve üstün karakteriyle herkesin gönlünde müstesna bir yeri olan Saadettin, kelimenin tam anlamıyla havalara uçacak kadar büyük bir sevinç yaşıyor.

MÜHÜR GÖZLERİ ARTIK MAHZUN DEĞİL

Her ne kadar sabırla bekleyip yılmadıysa da, iş bulamamanın verdiği mahzunluk, mühür gözlerinde yerini sevince bıraktı. Bin bir dua ile şükrettiği işi için büyük bir heyecan duyan Saadettin, ailesine bakabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

CUMA GÜNÜ İŞ BAŞI YAPACAK

Cuma günü mesai başlangıcı ile birlikte çalışacağı kurumda iş başı yapacak olan Saadettin'in bundan sonraki hayatının daha mutlu ve huzurlu olmasını diliyor, paylaştığı müjdesinin bizi de tarifsiz mutluluklara sürüklediğini paylaşmak istiyorum.

BİR İNSAN BU KADAR TATLI OLUR

Kendi üslubunca tutuk tutuk konuşan Saadettin, her ziyaretinde bizlere hayat dersi verdi. O'nun maksadı ders vermek olmasa da, biz onun tertemiz yüreğinden süzülüp diline dökülen her sözü kendimize nasihat olarak dinledik. Saflığı, imanı, terbiye ve dürüstlüğünü kendimize örnek aldık. Gönlünde zerre kadar yerimiz olursa, ahirette de yerimiz olacağına inandık.

SAADETTİN'İ ÖNCE ALLAH'A SONRA MESAİ ARKADAŞLARINA EMANET EDİYORUZ

Gül goncası kadar narin, melekler kadar saf ve temiz olan kardeşimizi, önce Allah'a sonra da bir ömür boyu birlikte çalışacağı yöneticilerine ve mesai arkadaşlarına emanet ediyoruz. Canımız tende oldukça, Saadettin'le kardeşliğimiz devam edecek. Can tenden ayrılınca da kardeşliğimiz ahirette devamını diliyoruz Mevla'dan. Ve yine canımız sağ oldukça, Saadettin'in hali ve ahvalini, işine olan titizliğini ve çalışıyor olmanın ona vereceği huzuru yine okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2019, 14:35