Sadık Efe Halk Eğitim Merkezi Müdürü oldu

M.BURAK YALÇIN

Bilim ve Sanat Merkezi(BİLSEM)’nin başarılı müdürü Sadık Efe, Halk Eğitim Merkezi Müdürü(HEM) olarak atandı.

BİLSEM’de 8 yıllık görev süresini doldurmasının ardından HEM’e müdür olarak atanan Sadık Efe görevine başladı.

SADIK EFE KİMDİR?

Çorum doğumlu olan Sadık Efe ilk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü, ardından aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Teftişi ve Planlaması alanında yüksek lisansını yaptı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans ve Adalet Ön lisans Programlarını bitirmiştir. Ulusal Ajans, Kalkınma Ajansı ve Tubitak kapsamında çeşitli projelerde yürütücü, eğitmen ve danışman olarak görev almıştır. Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalesi, ISBN almış dört kitabı ile Üstün yetenekliler üzerine de bir bildirisi bulunmaktadır. 2014 yılı "Yılın Öğretmeni" olarak ilimizi temsil etmiş; yüze yakın seminer, kurs, kongre ve çalıştaylara katılmış, bunlardan bazılarının organizasyonunu yapmıştır. Çeşitli il ve okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yapmış en son Çorum Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğünde yöneticilik görev süresinin dolmasıyla birlikte Çorum Halk Eğitim Merkezi müdürlüğüne atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.