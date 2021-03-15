Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladılar

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ile birlikte Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek, Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli ve hastane yönetimi ile öğretim görevlilerinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Pandemi nedeniyle zor şartlar altında büyük bir özveri ile çalışan fedakar sağlık çalışanlarını tebrik eden Vali Çiftçi; “Her alanda güçlü ve müreffeh bir devlet olabilmenin ön şartlarından biri de sağlıklı bireylere sahip olmaktır. Sağlık; huzur ve mutluluğun vazgeçilmez unsurudur. Nitekim Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman: “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi” derken bu gerçeğe işaret etmiştir. En zor zamanlarımızda sevdiklerimizi, canımızı emanet ettiğimiz, mesai mefhumu gözetmeden, her türlü zorluğa rağmen görevini fedakârca yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum. Tüm dünya ile birlikte milletçe yaşadığımız bu zorlu süreçte büyük bir özveri ve titizlikle çalışmalarını sürdürerek Çorum’a hizmet veren tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı hizmetler ve sağlıklı günler niyaz ediyorum.” dedi

TIP ÖĞRENCİLERİNE KARANFİL

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ile birlikte Tıp Fakültesi 4.sınıf öğrencilerinin Tıp Bayramı’nı kutladı.

Öğrencilerle bir araya gelen Öztürk, karanfil hediye etti.

Öztürk; “İnsan sağlığı için gece gündüz çalışan, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını döneminde canı pahasına görev yapan sağlık çalışanlarımıza, milletçe şükran borçluyuz. Büyük özveriyle görevini icra eden başta Tıp Fakültemizin değerli öğretim üyeleri olmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekim ve çalışanları ile tüm sağlık çalışanlarının “14 Mart Tıp Bayramı”nı kutlar, kutsal görevlerinde başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.