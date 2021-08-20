Sağlık kahramanları Afrika’ya gönül dolusu sağlık götürdüler

EROL TAŞKAN

İyilik Sağlık Derneği ve TİKA, yaşanan savaşlar ve iç karışıklıklar nedeniyle yurt ve yuvalarını terkederek mülteci kamplarında kalan mazlumların imdadına koştu.

Çorum’dan da 3 hekimin katıldığı başarılı organizasyonda, binlerce hastaya şifa götürülürken, sağlık hizmetinin yanı sıra eğitim ve yetimhane çalışmasına da imza atıldı.

Genel Başkanlığını Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli’nin yaptığı İyilik Sağlık Derneği’nin gönüllü hekimleri, 2012 yılından beri adeta insanlık dramının yaşandığı Mali’nin Başkenti Bamako’da bulunan Senue, Faladie, Subulinku kamplarına göç etmek zorunda kalan insanlara şefkat elini uzattı.

7 hekimin görev aldığı organizasyonda Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, Başhekim Yardımcısı Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mehmet Yalvaç, Başhekim Yardımcısı Göz Hastalıkları Uzmanı Alper Gökbel, İstanbul Vakıf Guraba Hastanesi Uzm. Dr. Talha Karadoğan, TRT Kurum Hekimi Dr. Hatice Kübra Eke, Bitlis Ahlat İlçe Hekimi Dr. Murat Babahanoğlu ve Şanlıurfa Siverek’ten Eczacı Cafer Sadık yer aldı.

Her türlü kıt imkan ve zorluklara rağmen, büyük bir şefkat ve azimle hastalarının yaralarını saran hekimler, çok sayıda ameliyata ve tedaviye imza atarken, cep telefonu ışıklarıyla sünnet başta olmak üzere cerrahi operasyonlar gerçekleştirdi.

İyilik Sağlık Derneği gönüllüleri dünyanın neresinde mazlum ve mağdur bir insan varsa sağlık ve insani yardımı ulaştırmayı ilke edinerek çıktığı yolda, sadece sağlık hizmeti vermekle kalmayıp, yetimhanelerin mamur edilmesi, ihtiyaçlarının belirlenip temin edilmesi, genel sağlık eğitimin yanı sıra sağlıkçılara yönelik eğitim çalışması ve açtığı su kuyuları ile mazlum ve mağdurların yanında yer almayı sürdürüyor.

İyilik Sağlık Derneği’nden yapılan açıklamada, “Dernek gönüllülerinden 7 kişi yarım tonu geçen ilaç ve tıbbi malzeme ile 30 Temmuz-5 Ağustos 2021 tarihleri arasında sağlık hizmeti sunmak ve diğer ihtiyaçlar ile ilgilenmek üzere Mali’ye doğru yola çıkmıştır. Mali’de geçen 6 günlük süre zarfında Bamako’da birinci basamak sağlık hizmeti sunulmuş, bunun yanı sıra birçok eğitim çalışması yapılmıştır. Toplamda 1950 kişiye poliklinik hizmeti verilmiş, onlarca çocuğun sünnet ihtiyacı karşılanmış birçoğunun karşılanmak üzere ihtiyaçları not edilmiştir. Yine birçok kişiye de halk sağlığı temelli eğitimler verilmiştir. Yetimhane tarafında yapılan çalışmalar da dahil edildiğinde bu proje kapsamında önemli bir katkı yapılmıştır. Özellikle yetimhane alanında inşa edilen derslik ve destek amaçlı bağışlanan hayvanlarla yetimhanenin uzun vadeli desteklenme temelleri de atılmıştır. Yaptığımız toplantılar ile ilerleyen süreçte daha çok sağlık temelli projeler ile bölgeye gelinmesi ve sürdürülebilir projelerin planlanması değerlendirilmiş olup yeni çalışmaların kapısı aralanmıştır.” denildi.