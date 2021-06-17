Sağlık Sen’in gündemi ‘toplu sözleşme’

Sağlık-Sen 6. Dönem 7. Başkanlar Kurulu Toplantısı Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirildi.

‘Toplu sözleşme’ gündemiyle yapılan toplantıya Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte 81 ilden şube başkanları katıldı.

Toplantıda; genel teşkilat çalışmaları, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının güncel sorunları ile Ağustos ayında yapılacak Toplu Sözleşme talep taslağının ele alındığını belirten Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, toplantı neticesinde imzalanan sonuç bildirgesini paylaştı.

Sağlık Sen sonuç bildirgesi şöyle:

Yaklaşık 18 aylık pandemiyle mücadele sürecinde geldiğimiz nokta da Hükümet tam normalleşme için gün sayarken, mücadelenin kahramanları sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını da ivedi bir şekilde çözüme kavuşturmalıdır.

Sağlık çalışanlarının ülkenin “hayat sigortası” olduğu gerçeğinden hareketle; mali, sosyal ve özlük haklarında yapılacak iyileştirmeler, sadece sağlık çalışanlarını değil, 84 milyon vatandaşı da doğrudan ilgilendirmektedir.

Sağlık sistemini ayakta tutan, gece gündüz alın teri döken çalışanlardır. Çalışanların sorunlarının çözümü, huzur ve refahlarının artması, sağlık sistemini çok daha güçlü kılacaktır.

Döner sermaye adaletsizliği, sözleşmeli istihdam, yetersiz istihdam, kreş, şiddet, mesai ve nöbet ücretlerindeki sorunlar sağlık çalışanlarının boynunu bükmekte, mesleklerinden soğutmakta, tükenmişliğe itmekte, aile bütünlüklerini bozmaktadır.

Alın terini ve hakkaniyeti esas alan “çalışan” odaklı yaklaşımla, 1 milyon sağlık ve sosyal hizmet görevlisinin sorunlarını çözmek mümkündür. Kamu işvereni, Ağustos ayında yapılacak Toplu Sözleşme görüşmelerini, bu bağlamda fırsata dönüştürmelidir.

Sağlık çalışanları kamu görevlileri arasında maaş açısından her geçen yıl geriye gitmiştir. Oysa görev ve sorumluluklarında azalma bir yana, kat be kat artış olmuştur. Bunun yanında enflasyon aldıkları ücreti adeta eritmiştir. Bu gerçekten hareketle enflasyon farkı yerine, enflasyon artı refah payı verilmelidir. Sağlık-Sen Toplu Sözleşme görüşmelerine, bu bilinçle oturarak, 1 milyon sağlık ve sosyal hizmet çalışanının emek ve hak mücadelesini kararlılıkla temsil edecektir.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021, 22:32