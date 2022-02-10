Sağlıklı ve dengeli beslenmek isteyenlerin tercihi: Diyetisyen Meltem Öztürk

FATİH BATTAR

2014 yılında Ankara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olan ve Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) gibi önemli kurumlarda görev yapan Diyetisyen Meltem Öztürk, yaklaşık 1 yıldır Çorum’da beslenme ve diyetetik hizmeti veriyor.

Çorum’da sağlıklı ve dengeli beslenmek isteyenlerin bir numaralı tercihi haline gelen Öztürk, danışanlarına mutlu bir hayat sunuyor.

Bir çok kursa katılarak sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda aldığı sertifikalarla birlikte danışanlarına sağlıklı bir yaşam vaat eden Öztürk, yüz yüze beslenme danışmanlığı hizmeti yanında, ulaşma güçlüğü, pandemi koşulları, yoğun iş temposu gibi nedenlerle yüz yüze görüşme için vakit bulamayanlar için Online Beslenme Danışmanlığı hizmeti de veriyor.

Hastalıklarda diyet tedavisi, anne-çocuk beslenmesi, sporcu beslenmesi, gebe ve emziren anne beslenmesi, kilo alma ya da kilo verme diyetleri gibi başlıklarda danışmanlık hizmeti veren Öztürk, gerek araştırma, yenilikleri, bilimsel gelişmeleri takip etme yoluyla, gerekse katıldığı eğitim çalışmalarıyla edindiği tüm bilgileri danışanlarına sunduğu hizmetlerde kullanmakta.

Kilo verme sürecinde danışan ve diyetisyen arasındaki iletişim, karşılıklı güven duygusu, hedefe ulaşmada, sonuç almada oldukça önemli olduğunu aktaran Öztürk, Diyetisyen Meltem Öztürk olarak danışan memnuniyetine önem verdiklerini, onların motivasyonunu yüksek tutarak süreci kolaylaştırdıklarını ifade etti.

Vücut analiz cihazı ile danışanların vücut, yağ, kas, metabolizma yaşı protein oranı, ödem miktarlarını ölçerek diyet programı belirlediklerini belirten Öztürk, amacının danışanlarına sürdürülebilir sağlıklı beslenmeyi öğretmek olduğunu söyledi.

Kişiye özel hazırladığı listeler ve uygulamalarla online diyet programı da oluşturan Öztürk, kontrollü olarak her şeyin tüketilebileceği yönündeki yaklaşımıyla, tatlı krizlerini aşmaya yardımcı olan sağlıklı, pratik tarifleriyle, aç kalmadan zayıflamak konusunda danışanlarına yardımcı olmakta, onların motivasyonunu arttırmakta.

Danışanlarına diyet sürecinde porsiyon kontrolü sağlandığı sürece katı yasaklar koymadan yardımcı olan, sağlıklı beslenme, diyet konularında yüreklendirici yaklaşımıyla onları motive eden, kurumsal beslenme danışmanlığı da yapan diyetisyen Öztürk, sağlıklı ve dengeli beslenmek, hayata daha mutlu bakmak isteyen herkesi Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi yeni Halk Bankası binası karşısı numara 31/7 adresindeki Diyetisyen Meltem Öztürk ofisine davet etti.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2022, 18:43