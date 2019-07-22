Sağpazarlılar yol dertlisi

MURAT ÇETİN

Bayat'a bağlı Sağpazar Köyü sakinleri, yollarının bozulduğunu belirterek bakım ve onarım istediklerini ifade etti. Bölgede kurlu bulunan Hidro Elektrik Santrali'ndeki çalışmaların yollarını kullanılamaz hale getirdiğini iddia eden köylüler, çalışmalar kapsamında mezar duvarının dahi yıkıldığını söyledi.



Köy sakinleri bölgelerine yapılan yatırımdan mutlu olmakla birlikte, bölgeyi sorun yumağı haline getiren olumsuzluklardan da rahatsız olduklarına işaret ederek, "Yollarımızın kalitesi ve standartı düştü. Bunda birinci dereceden yatırım sorumlu demiyoruz, ancak etkisinin olduğu da kaçınılmaz. Toyhane-Sağpazar yolu ve Sağpazar'ı Ankara'ya bağlayan ara yol, çok kullanılıyor olmasına karşın içler acısı bir durumda. Geçen yıl yaşanan su baskını, arazilerimize zarar verdi, çok şükür ki ekili değildi, eğer çeltik ekili olsaydı zararımız daha dü büyük olurdu." dediler.



Gazetemizi arayarak yaşadıkları problemleri aktaran Sağpazarı Köyü sakinleri, yol problemi yanı sıra su problemi de yaşadıklarını anlatarak, köy meydanında bulunan çeşmeden sularını karşıladıklarını, evlerde şebeke suyu bulunmadığını da sözlerine ekledi.