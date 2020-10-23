Şahan ve Pehlivan’dan Zanaatkarlar’a övgü

İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan ve PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre, ziyarette Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı’dan çalışmaları hakkında bilgi alan İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan ve PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, kooperatifteki çalışmaların övgüye şayan olduğunu kaydettiler. Şahan ve Pehlivan ayrıca Kooperatif yöneticileri ve yüklenici firma yetkililerine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar dilediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Fındıkcı ise, Zanaatkarlar Kooperatifi olarak İŞKUR’la her zaman uyum içerisinde çalışma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Fındıkcı, “Amacımız Çorum’a Türkiye’nin en modern sanayi sitelerinden birisini kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışma arkadaşlarımla yoğun çaba sarf ediyoruz.” dedi.

Ziyarette Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Kadir Akdağ ve Yalçın Keşçi ile birlikte yüklenici firma yetkilileri İrfan Yaşar ve Şeref Kaya da hazır bulundu.