Şahin, TSO Meclis Başkan Yardımcısı oldu

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Mart ayı olağan Meclis Toplantısı, geçtiğimiz Pazartesi günü TSO Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Çorum TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş’ın açılış konuşmasının ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan Meclis Başkan Yardımcılığı seçimi yapıldı ve bu göreve Sevim Şahin seçildi.

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde ise Avukat ve Marka Vekili Sultan Ballı ‘Fikri Mülkiyet Hakları’ konusunda sunum yaptı. Sunumun ardından meclis toplantısı sona erdi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2022, 16:49