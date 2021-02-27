Şahinbey Belediye müfettiş yardımcısı alacak

Sınav yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

Yazılı sınav 10/04/2021 tarihinde Cumartesi günü saat: 10:00’da Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yapılacaktır.Başvurular 01 Mart-19 Mart 2021 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde,

Şahinbey Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacak, şehir dışından yapılan başvurularda ise Posta ile müracaatlar kabul edilecektir.Şahinbey Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğüne, Giriş Sınavı ile, açık bulunan GİH sınıfından 3 adet 6 ncı dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

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