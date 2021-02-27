Şahinbey Belediye müfettiş yardımcısı alacak

Sınav  yazılı   (çoktan   seçmeli   test   usulü)   ve  sözlü  olmak  üzere  iki   aşamalı   olarak yapılacaktır.  

Şahinbey Belediye müfettiş yardımcısı alacak

Sınav  yazılı   (çoktan   seçmeli   test   usulü)   ve  sözlü  olmak  üzere  iki   aşamalı   olarak yapılacaktır.  

Yazılı   sınav   10/04/2021   tarihinde   Cumartesi   günü   saat:   10:00’da   Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yapılacaktır.Başvurular 01  Mart-19  Mart  2021  tarihleri  arasında,  mesai  saatleri  içerisinde,  

Şahinbey Belediyesi  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Müdürlüğüne  şahsen  yapılacak,  şehir  dışından  yapılan başvurularda  ise  Posta  ile  müracaatlar  kabul  edilecektir.Şahinbey  Belediyesi  Teftiş  Kurulu  Müdürlüğüne,  Giriş  Sınavı  ile,  açık  bulunan  GİH sınıfından 3 adet 6 ncı dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

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