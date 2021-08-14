Şahiner, yardım isteyen gence duyarsız kalmadı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, kalacak bir yeri olmadığı için bir süredir parkta yatıp kalkan ve çekilen video ile kendisinden yardım isteyen gence duyarsız kalmadı.

Cuma Tolu isimli genç video çekerek Başkan Şahiner’e “Başkanım ne olur elimden tutun. Sizden iş istemiyorum. Sadece kalacak yer istiyorum” diyerek yardım istedi.

Gencin yardım çağrısına duyarsız kalmayan Şahiner, Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan’ı görevlendirerek Cuma Tolu’yu Sungurlu Öğretmenevine yerleştirdi.

Genci Pazartesi günü makamına davet eden Şahiner, daha sonrası içinde bir ev ayarlayacaklarını kaydetti.

Öğretmenevine yerleşen ve sokakta kalmadığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Tolu, Şahiner’e teşekkür ederek, “Allah razı olsun başkanım. Sayende sokakta kalmaktan kurtuldum. Allah ağzının tadını bozmasın” dedi.