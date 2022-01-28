Sahte kimlik kartı ile dolandırmaya çalıştılar

Dolandırıcılar yeni yöntemlerle vatandaşları dolandırmaya devam ediyor. Sahte personel kimlik kartlarıyla işyerlerine giden dolandırıcılar, Çorum Belediyesi personeli olduklarını ve ihtiyaç sahipleri için yardım talep ettiklerini belirterek yeni bir dolandırıcılık yöntemine başvuruyor.

Çorum Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamada özellikle sanayici, işadamı ve esnafı gezerek bu yöntemle vatandaşların dolandırıldığına yönelik kendilerine bilgiler geldiği ifade edilerek “Belediyemiz kesinlikle hiçbir vatandaşımızdan yardım adı altında para toplamamaktadır. Lütfen kendilerini belediye personeli olarak tanıtıp yardım adı altında sizden para isteyen kimseye itibar etmeyin. Çorum Belediyesi’nin hiçbir kademesinden yardım ve destek adı altında bağış talebinde bulunulması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın iyi niyetini bu şekilde istismar eden dolandırıcılara karşı dikkatli davranmalarını ve bu şahıslara kesinlikle itibar etmeyerek karşılaştıkları benzer durumlarda, 155’i arayıp emniyet güçlerimize anında haber vermelerini önemle rica ederiz.” denildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2022, 13:53