‘Salgın bahanesi ile iş sözleşmesi feshedilemez’

Umut Radyo’da yayınlanan ‘ Herkes İçin Hukuk’ programına katılan Avukat-Arabulucu Gülşah Çataroğlu, salgın döneminde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işletmelerin 3 ay boyunca işçi çıkaramayacağını söyledi.

Uğur Çınar ve Avukat – Arabulucu Gülşah Çataroğlu’nun hazırlayıp sunduğu yayında ‘Pandemi Günlerinde İş Hukuku’ konuşuldu.

Covid 19 virüs salgını nedeniyle Çorumda iş hayatının olumsuz olarak etkilendiği belirtilerek, bu günlerde iş yerlerinde işçilerine ücret ödemekte zorlanan esnaf ve işinden çıkarılma tehlikesi ile karşı karşıya olan çalışanlar hakkında hukuki bilgiler aktarıldı.

Avukat-Arabulucu Gülşah Çataroğlu, iş akitlerinin devamlılığı ve işten çıkarılmaların önüne geçilmesi ile ilgili 7244 sayılı yasa ile belirlenen“ kısa çalışma ödeneği”, “işverene tek taraflı ücretsiz izin” ve “ücret nakit desteği” uygulamalarını anlattı.

SALGIN BAHANESİ İLE İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEMEZ

Çataroğlu, bu kanun ile işverene haklı sebeplerle işten çıkarmalar haricinde işçinin iş sözleşmesini 3 ay süre ile feshetme yasağı getirildiğini belirterek, ‘17 Nisan 2020 - 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında işverenler salgın gerekçesi ile iş sözleşmelerini feshedemezler. Buna karşılık söz konusu kanun ile işverenlere “tek taraflı ücretsiz izin” uygulaması getirmiştir. Yani işçinin rızası olmasa bile işveren, işçiyi ücretsiz izne çıkartabilir. Bu durumla karşı karşıya kalan işçiye de devlet tarafından günlük olarak hesaplanan ücret nakit desteği imkânı getirilmiştir. Ücret nakit desteği, işveren ya da işçinin başvurusu üzerine verilir. Ve bu ödemeler günlük 39,24 TL üzerinden hesaplanarak doğrudan ilgili işçinin banka hesabına yapılır” dedi.

İŞYERİ SALGINA RAĞMEN FAALİYETİNE DEVAM EDİYORSA

İşverenin işçiyi ücretsiz izne çıkarmak istemediği takdirde ancak faaliyetlerine devam ediyorsa “kısa çalışma ödeneği”nden yararlanabileceğini ifade eden Avukat Çataroğlu, “Kanunda ücretsiz izne ayrılma herhangi bir şarta bağlı olmadığından işveren isterse bu hakkını isterse diğer koşulları da varsa kısa çalışma ödeneği hakkını kullanabilir” şeklinde konuştu.

İŞÇİNİN TAZMİNAT ALMA KOŞULLARI YASAYLA BELİRLENMİŞTİR

Avukat Çataroğlu, 7244 sayılı kanunla işçiye de, işvereni kendisini sırf ücretsiz izne ayırdığı gerekçesiyle iş akdini haklı sebeple feshetme sınırlaması getirildiğine dikkat çekerek, “Yani işçi işverence kendi rızası olmadan ücretsiz izne ayrılmasını gerekçe göstererek, ücretsiz izni kabul etmediğini bildirerek işten ayrılırsa bu durumda istifa etmiş sayılır ve kıdem ve ihbar tazminatı alma hakkından mahkûm kalır. Ancak işçinin iş kanundan doğan diğer fesih hakları devam etmektedir. Yani haklı sebeple fesih hakkı, evlilik askerlik emeklilik gibi gerekçelerle işten ayrılma hakkı devam etmektedir’ dedi.

UZATMA OLMAZSA 3 AY SONUNDA HÜKÜMLER YENİDEN UYGULANACAK

Yeni bir uzatma kararı olmaz ise kanunun yürürlüğe girdiği 17 Nisan 2020 den itibaren 17 Temmuz 2020 tarihine kadarki 3 aylık sürenin sonunda, 7244 Sayılı kanunla getirilen fesih yasaklarının kalkacağını ifade eden Çataroğlu, ‘Bu durumda iş kanunu ve ilgili kanunlardaki hükümler yeniden uygulanacaktır. Yani iş sözleşmesi, işverence haksız ve bildirim sürelerine uymadan sona erdirilen işçi, şartları varsa kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret, fazla mesai gibi diğer işçilik haklarını da alabilecektir. Mevsimlik işçiler ve belirli süreli sözleşme ile çalışanlar bakımından da 7244 sayılı kanun hükümleri uygulanacaktır. Bu işçiler bakımından da kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulaması ile ücret nakit desteği uygulamaları yapılabilir” dedi. (Haber Merkezi)