‘Salgında kontrol kaybedildi’

Emek Partisi (EMEP) İl Başkanı Cafer Gökmen, “Salgının kontrol altına alınması bir tarafa kontrol tamamen kaybedildi, vakalar günlük 60 bini geçti.” dedi.

Salgının bu noktaya gelmesinde siyasi iktidarın sorumluluğu olduğunu ifade eden Gökmen, “Bilim insanlarının uyarılarına, halkın ihtiyaçlarına kulak tıkayan iktidar, aç-kapan mantığıyla halkı sürü bağışıklığına terk etti.” dedi.

Pandeminin ve krizin yükünü işçinin, memurun, üretici köylünün, küçük esnafın, işsizin ve halkın çektiğini kaydeden Gökmen, açıklamasına şöyle devam etti: “Bilim Kurulu'nun sonraki gününde bakanları ile istişare sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı yine salgınla mücadeleye çözüm olmayacak, genel geçer tedbirleri ilan etti. İşçileri sürü bağışıklığı içinde çalışmaya mahkûm ederken, evlerine kapanmaya gönderdiği geniş kesimlerin ekonomik geçimlerini nasıl sağlayacakları ise iktidar cenahından cevap bulmayan koca bir boşluktur. Salgınla mücadelede izlenecek yol bellidir. Bugün yaşanan sorunlar kısıtlı kaynaklardan değil, iktidarın tercihlerinin sonucudur. Mesele iktidarın kaynakları hangi sınıfın lehine kullandığı ile ilgilidir. 4 hafta tam kapanma, işçi ve emekçiler için tam destek, ekonomik ve sosyal koruma sağlanmalıdır. Aşı yaygınlaştırılarak en kısa zamanda tamamlanmalıdır. Hükümetin ekonomik krizi ve pandemi sürecini fırsata çevirmesini, sorumluluğu ve yükü halkın sırtına yüklenmesini kabul etmiyoruz, bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz.”