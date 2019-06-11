Sami Çam kaza yaptı

EROL TAŞKAN

Türk Büro Sen Çorum Şube Başkanı Sami Çam trafik kazası geçirdi. Önceki gün Samsun yolunda bir düğün dönüşü arkadan gelen aracın çarpması sonucu yaşanan kazada otomobiliyle takla atarak şarampole yuvarlanan Sami Çam’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşadığı kazayı anlatan Sami Çam, arkadan gelen aracın çarpmasıyla birden direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole yuvarlanıp üç takla attığını, kazayı yara almadan atlatmış olduğuna ve diğer araçta bulunanların da yaralanmadığına şükrettiğini aktardı.

Öte yandan bayan sürücünün kullandığı diğer araçta bulunan 6 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.