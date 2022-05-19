Samsun'a giderken Çorum'a da uğradı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun'a giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sungurlu’da coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

Samsun'da gerçekleşecek olan 19 Mayıs Gençlik Buluşması ve Ata'ya Saygı Yürüyüşü etkinliklerine katılmak üzere Samsun’a giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sungurlu’da karşılandı.

Genel Başkan Akşener’i Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleri, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Burada vatandaşlarla kısa bir sohbet eden Genel Başkan Akşener, daha sonra Samsun’a hareket etti.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2022, 17:41