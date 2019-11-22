Samsun Gıda Fuarı 4.kez kapılarını açtı

Samsun 4. Gıda Fuarı 2019 Samsun Valisi Sayın Osman KAYMAK, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Nihat SOĞUK, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Sayın SüleymanHIZIR, Türkiye Aşçılar Federasyonu Genel Başkanı Sayın Zeki AÇIKÖZ, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Sayın Gökalp GÖKDEMİR' in değerli katılımlarıyla TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen resmi tören ile kapılarını açtı.

Hedef Yeni Pazarlar

Türkiye ekonomisinin en dinamik sektörlerinden olan gıda sektörü; üretim değeri, istihdama sağladığı katkı ve ihracat performansı bakımından ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Limana olan yakınlığı ve coğrafik avantajı nedeniyle gıda toptancılarının gözde şehirlerinden biri olan Samsun 4. Gıda Fuarı ile gıda sektörünün temsilcilerini bir araya getiriyor. 21-24 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan Fuarda sektörün önde gelen firmaları tek bir çatı altında buluşuyor. Fuarın gıda sektörüne önemli katkılarda bulunması ve yeni iş bağlantılarına öncülük yapması planlanıyor. Girişin ücretsiz olacağı Fuara ziyaretçilerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

EDT ve HORECA Fuarı

Samsun 4. Gıda Fuarı, Karadeniz Bölgesi'ndeki gıda sektörünün temsilcilerini bir araya getirerek, fuarda ev dışı tüketim grupları, süpermarket zincirlerinin tepe yöneticileri, gıda ve içecek perakendecileri, oteller, yerel marketler ve toplu tüketim yapan her türlü kuruluşun yöneticilerini sektördeki yenilikleri takip etmeleri amacıyla katılımcı firmalarla buluşturuyor. Endüstriyel mutfak, otel ile kafeteryaların masa üstü ekipmanları ve hijyen ekipmanları satışını gerçekleştiren firmalar da fuarda yer alıyor. Bu da Samsun Gıda Fuarı’nın profesyonel bir ihtisas fuarı olduğunu gösteriyor.

Yöresel Ürünler Özel Alanı

Bu sene ilk defa fuarda yöresel ürünler özel alanı oluşturularak doğrudan tüketiciye ulaşılması hedefleniyor. Alıcı ve satıcılar buluşturularak bölgenin lezzetleri halkın beğenisine sunuluyor. Yöresel ürün pazarı canlandırılarak, yerinde istihdama, yerel ekonomiye ve yörelerin tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor.

Madalyalı Aşçılar Fuarda Olacak22 farklı ilden gelecek Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Karadeniz Aşçılar ve Turizmciler Birliği (KATBİR) üyesi aşçılar tarafından fuar süresince her gün farklı bir Karadeniz ilinin özel lezzetleri, fuar alanında oluşturulan ‘Gastronomi Mutfağı Özel Alanı’nda' ilgililer ile buluşuyor. Gıda Fuarı’nda ayrıca madalyalı aşçılar, genç aşçılara workshoplar düzenleyecek. Otel, restoran ve fastfood zincirlerinin aşçı başları ve Aşçılar Federasyonu da fuarda yer alıyor.

Girişin ücretsiz olduğu TÜYAP Samsun 4. Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı 21 - 23 Kasım tarihlerinde 10.00 ila 20.00 saatleri arasında, 24 Kasım Pazar günü ise 10.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

Fuar hakkında daha detaylı bilgi için www.gidafuarisamsun.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2019, 12:14