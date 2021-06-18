Sanayi esnafına yerinde aşı

HURŞİT BOZKURT

Sağlık Müdürlüğü Sanayi Sitesi esnafının Covid19 aşısını daha rahat yaptırabilmesi için KSS Kooperatif Merkezi’nde aşı merkezi oluşturdu.

Kooperatif ve Sağlık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma, sanayi esnafı tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Saat 10,00-18,00 arasında aşı merkezine gelen herkesin aşısını rahatça yaptırabildiğini dile getiren Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Hıdır Balaban, “Randevulu olup olmadığını bakılmaksızın, yeni hizmete başlattığımız aşı merkezimize gelen esnafımız Covid19 aşısını olabilecektir. 20 yaş üstü SSK ve Bağkur’u olanlara aşı yapılırken, 35 yaş üstü olan esnafımız ve tüm çalışanlara ise SSK ve Bağkur şartı aranmaksızın aşı yapılmaktadır.” dedi.

Sanayi Sitesi Aşı Merkezi’nde Alman aşısı yapıldığını da hatırlatan Hıdır Balaban, hizmetten duyduğu memnuniyetini Sağlık Müdürlüğü’ne ve çalışanlarına teşekkür ederek dile getirirken, sanayi esnafının bu fırsatı iyi değerlendirerek, aşı kampanyasına destek vermesini ve bir an evvel aşılarını yaptırmalarını beklediklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021, 22:05