Sanayi Mescidi için yardım çağrısı

Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Uzun, mübarek Ramazan ayında sanayi mescidinin biran önce tamamlanarak, minaresinden ezan sesi duyulması için hayırsever vatandaşlara çağrıda bulundu.

Geçtiğimiz yıl Çorum Sanayi Sitesi 63 ve 68. Sokakların kesiştiği alanda temeli atılan 1.200 kişi kapasiteli mescit, bugüne kadar hayırseverlerin bağışları ile epey bir mesafe kat etti.

Dernek Başkanı Necmettin Uzun, kaba inşaatı biten mescidin tamamlanması için hayırseverlere çağrıda bulundu. Çorum halkının mübarek Ramazan ayını tebrik eden Necmettin Uzun, “İçinde bulunduğumuz bu mübarek ayda hayırsever vatandaşlarımızı mescide bağış yapmaya davet ediyorum” dedi.

Bugüne kadar mescidin yapımında büyük emeği olan başta Çorum Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere Belediye Meclis üyelerine, hayırsever esnaf ve vatandaşlara teşekkür eden Necmettin Uzun, mescidin yapımında kısa zamanda büyük yol kat ettiklerini vurgulayarak, “Mescidimize maddi ve manevi destek veren herkese Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği olarak minnet borçluyuz” diye konuştu.

Çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Uzun, kaba inşaatı biten mescidi bu yıl içerisinde hizmete açmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Mescide yardım etmek isteyen hayırseverler ise, TR88 0001 2001 3280 0016 1001 80 nolu İBAN numarasına bağışta bulunabilirler. (Haber Merkezi)