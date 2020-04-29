Sanayi’de köpekleri kim çalıyor?

FATİH BATTAR

Çorum’da Küçük Sanayi Sitesi’nde köpek çalınma olayları arttı. Gazetemizi arayarak şikayetlerini dile getiren sanayi esnafı, son 3 ayda 10 tane köpeğin çalındığını belirtti.

8 yıldır kendisine çocucuğu gibi baktığı Golden cinsi Jack isimli köpeğini bu yana 20 gün önce çaldıklarını belirten sanayi esnafından Gökhan Karslıoğlu, köpeğini gören yada bulanan ödül vereceğini söyledi.

10 Nisan’dan bu yana 8 yaşındaki Jack’i aradığını ve bulamadığı için uyuyamadığını ifade eden Karslıoğu; “Sanayi sitesinde bu aralar köpek çalınma olayları arttı. Son 3 ayda neredeyse 10 tane köpeği çaldılar. En son da benim köpeğimi çaldılar. 10 Nisan’da kayıp oldu. 8 yaşında Golden cinsi ismi Jack. Henüz 45 günlükken gelip 8 senedir baktığımız köpeğimizden 20 gündür haber alamıyoruz. Artık ailemizin bir parçası olmuştu. Çocuk gibi bakıyordum. İş yerimizin maskotu haline gelmişti. Her yeri aradık ama bulamadık. Uyku uyuyamaz hale geldim. Lütfen görenlerin yada duyanların 0 532 688 28 13 telefın numarasına haber vermesini istiyorum. Bulanlara ayrıca para ödülü de vereceğiz.” dedi

Şubat ayında köpeği çalınan Hakan Kılıç ve Aydın Şimşek de Küçük Sanayi de köpek çalınma olaylarının arttığını belirterek, yetkililerin bu konuya bi el atması gerektiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2020, 18:31