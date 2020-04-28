Şapinuva Kadeş Derneği yüz siperliği dağıttı

Şapinuva Kadeş Derneği tarafından koronovirüs salgını nedeniyle Ortaköy Devlet Hastanesi’ne, Ortaköy Vefa Gurubuna, Kolluk Kuvvetleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği’ne Yüz Siperliği hediye edildi.

Konuyla alakalı olarak Şapinuva Kadeş Derneğinden yapılan açıklamada, “Küresel Covid19 salgını hâlâ etkisini sürdürdüğü, Her gün dünyada ve Türkiye’de binlerce yeni vaka görüldüğü ve birçok insanın da maalesef hayatını kaybettiği ifade edildi. İyileşen hastaların haberlerini alınca yüreğimize su serpildiği de ifade edilen açıklamada, Hiç şüphe yok ki şu anda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir belirsizlik ortamı var ve bu illetle mücadele hepimizin yaşamını olumsuz etkilemektedir” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamanın devamında; “Bu kapsamda Sapinuva Kardeş Derneği olarak bizlerde Covid19 salgınında fedakar ve özverili sağlık çalışanlarımızın olduğu Ortaköy Devlet Hastanesi’ne , Ortaköy Vefa Gurubumuza ,Kolluk Kuvvetlerimiz İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği’ne Yüz Siperliği temin edip, hediye ettik.” denildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2020, 13:42