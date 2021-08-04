Şapinuva Kazı Başkanı değişti

Çorum’un Ortaköy ilçesinde Hitit medeniyetinin önemli merkezlerinden Şapinuva kazılarının kazı başkanlığı devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün katıldığı törende, Şapinuva kazı başkanlığı Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aygül Süel’den Dr. Öğretim Üyesi Önder İpek’e devredildi.

Vali Çiftçi, Belediye Başkanı Aşgın ve Rektör Öztürk tarafından Şapinuva kazılarının Onursal Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel’e plaket verildi.

Törende konuşan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “İlçemizin tanıtımına katkı sağlayan ve Şapinuva tarihinin gün yüzüne çıkarılmasında büyük gayretler sarf eden Prof. Dr. Aygül Süel’e teşekkür ediyor, görevi teslim alan Dr. Önder İpek’e de başarılar diliyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021, 19:07