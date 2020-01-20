Sarı: ‘Hastalıktan ari işletme sayımız artıyor’

Çorum’da büyükbaş hayvan yetiştiricilik işletmesi sahipleri Alican Şanlı ve Orhan Polat’a Hastalıktan Ari İşletme Belgesi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı tarafından belgelerin verildiği sertifika törenine Damızlık Hayvan Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Çorum’da hayvancılığını geliştirmek için süt işletmelerinde hastalıktan arilik oluşturmanın birinci öncelikleri olduğunu ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, “Bakanlığımızında Hastalıktan Ari İşletmelere; damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için ari işletme desteklemesi yapılmaktadır. Ari sığır başına ödeme birim miktarı ari hayvan başına 450 Türk Lirası olup, 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise % 50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanmaktadır.” dedi.

Hastalıktan Ari İşletme Belgesi almaya hak kazanan işletmelerin diğer işletmelere örnek olması gerektiğini vurgulayan İl Müdürü Sarı, “Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren diğer işletmelerimizin de bir an önce Hastalıktan Ari İşletme Belgesi almak için İl Müdürlüğümüze başvuru yapmalarını talep ediyorum. Ayrıca yakın zamanda ilklerin şehri Çorum’umuzda hastalıktan ari işletmelerden oluşan Çorum’da ilk Ari Köyü de oluşturacağız. İşletme anlayışlarından ve üretimlerinden dolayı Alican Şanlı ve Orhan Polat'ı tebrik ediyorum.” diye konuştu.