Sarıgül Çorum'a geliyor

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Çorum İl Başkanlığını Genel Başkanı Mustafa Sarıgül açacak.

Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Engin Erenler, Sel Sokak No:34 Büyük Çıvgın Apartmanı Kat 1’de bulunan parti binasını TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün açacağını ifade etti.

Genel Başkan Sarıgül’ün parti binasının açılışı için 8 Aralık tarihinde Çorum’da olacağını belirten Erenler, TÜVTÜRK muayene istasyonu önünde karşılanacak olan Sarıgül’ün basın mensupları ile bir araya geleceğini ardından da Gazi Caddesi üzerinde esnaf ziyaretinde bulunacağını ifade etti. Sarıgül, ayrıca ÇESOB, TSO ve Ticaret Borsası’nı da ziyaret edecek. (Haber Merkezi)