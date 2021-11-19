FATİH BATTAR

İYİ Parti'nin 5.kuruuş yıl dönümü nedeniyle bir kafede basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti Milletvekili Lütfi Türkkan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Şehit yakınına küfür ettiği için büyük tepki toplayan Türkkan'ın savunulacak bir tarafının olmadığını belirten Özsaçmacı; "“Savunulacak bir tarafı yok. Görev ve sorumluluğu olan kim olursa olsun A partisi, B partisi, a şahsı yada b şahsı bu olayın savunulacak bir yeri yoktur. Yanlış bir harekettir. Zaten partimiz de gerekeni yapmıştır. Bunun diğer siyasi partilere de örnek olması temennimizdir. Milli ve manevi konularda görüşlerimiz ve düşüncelerimiz nettir.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2021, 15:06