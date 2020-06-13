Sayıştay’a 2’nci Çorumlu üye

MURAT ÇETİN

Sayıştay Uzman Denetçisi Grup Başkanı hemşehrimiz Hasan Karaman, Sayıştay üyeliğine seçildi.

Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

TBMM’de yapılan seçim sonucunda hemşehrimiz Ahmet Avşar, Sayıştay üyeliğine seçilmişti. Hasan Karaman’ın da seçilmesi ile birlikte Sayıştay’da Çorumlu üye sayısı 2’ye çıkmış oldu.

HASAN KAHRAMAN KİMDİR?

1970 yılında Sungurlu’da doğan Hasan Karaman, lise öğrenimini Çorum İmam Hatip Lisesi’nde, üniversite öğrenimi ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. 1994 yılında Sayıştay denetçi yardımcısı adayı olarak Sayıştay Başkanlığında göreve başladı. 1996 yılında yapılan Sayıştay Denetçiliği yeterlilik sınavını geçerek Sayıştay denetçisi oldu. Mayıs 2017 tarihinde Destek 7 Grubu (Denetçi Aday ve Yardımcılarının yeterlilik süresine kadar eğitiminin verildiği grup) Grup Başkanlığına atandı. 12 Haziran 2020 tarihinde ise TBMM’de yapılan seçim sonucunda Sayıştay üyeliğine seçildi.