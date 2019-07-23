Sebahat Akdağ, son yolculuğuna uğurlandı

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Çorum Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ'ın annesi Sebahat Akdağ (72) vefat etti.



Merhum Hasan Akça’nın kızı, Saadet Akta ile Azmi, Cezmi ve Remzi Akça’nın ablası, keresteci esnafından Memduh Akdağ’ın eşi, Ömer Latif Akdağ ile Neriman Eldoğan, Emine Özsavran ve Nermin Duygun’un annesi, Mali Müşavir Eşref Eldoğan, Bünyamin Özsavran ve İlhan Duygun’un kayınvalidesi Sebahat Akdağ hayatını kaybetti.



Merhumenin cenazesi bugün öğle namazını müteakiben Ulucamii’de kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

Cenaze namazına Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, bazı esnaf odası başkanları ve daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



HAKİMİYET, Sebahat Akdağ’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.