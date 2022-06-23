Sebze ve meyveler katma değeri yüksek ürünlere dönüşecek

FATİH AKBAŞ

İskilip’te hayata geçirilecek olan projeyle ilçede üretilen sebze ve meyveler katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülecek. Proje ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İskilip Ziraat Odası tarafından hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına (DOKAP) sunulan “Dondurarak Sebze Meyve Kurutma Tesisi Projesi” kabul edildi.

Bütçesi 6 milyon TL olan ve ek bütçeyle birlikte 9 milyon TL’ye çıkması tahmin edilen, dondurarak sebze, meyve kurutma projesinin ilçe tarımına büyük katkı sağlaması bekleniyor. Kurulacak tesiste kurutulacak olan sebze ve meyveler katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülecek.

İskilip Ziraat Odası Başkanı Seyfullah Mücahit Şahin, yaptığı açıklamada proje hakkında bilgiler verdi.

Projenin hayata geçmesi ile birlikte, çiftçilerin taze olarak hasat ettikleri meyve ve sebzelerini dondurarak kurutmak suretiyle, sağlıklı ve güvenilir gıda koşullarında üretilen, hiçbir besin kaybına uğramayan ürünlerini, daha kolay ve daha iyi fiyatlara pazarlama imkânına kavuşacaklarını belirten Seyfullah Mücahit Şahin, “Mevsiminde bol miktarda üretilen meyve ve sebzeler, tesiste kurutma işlemlerinden geçtikten sonra raf ömrü uzun, lezzet ve aromasını kaybetmemiş, kaliteli ürün halini almış olacak olup, kış aylarında da tüketilecek. İlçe ekonomimize katkı sağlamış olacak. Bu projeyle elde edilecek olan meyve tozu ve protein tozu gibi yan ürünlerde olacaktır. Bu sayede yöredeki ürünler en ufak parçasına kadar değerlenmiş olacak ve yöreye ciddi katma değer sağlanacaktır”dedi.

İskilip Ziraat Odası tarafından tesisin kurulumunun tamamlanmasının ardından başlayacak üretimin tüm aşamaları baştan sona kadar Gıda Mühendisinin kontrolünde gerçekleştirilecek. Tesiste 5 kadın işçinin istihdam edileceği de belirtildi.