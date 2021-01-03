Şehir plancılarının hayali gerçek oluyor

Çorum Belediyesi’nin Çimento Fabrikası’nın alanını satın alma hamlesini değerlendiren Şehir Plancısı Hasan Kiraz, “Hayaldi, gerçek oluyor” dedi.

Çorum Çimento Fabrikası’nın 1957 yılında faaliyetine başladığını ve uzun yıllar Çorum ekonomisinin lokomotifi ve birçok sanayi sektörünün gelişiminde faydalı olduğunu ifade eden Kiraz, aradan geçen yıllarda Çorum Çimento Fabrikası’nın günümüz teknolojisine ve piyasa koşullarına uyum sağlayamadığından üretimlerini durdurma noktasına geldiğini ve Çorum’un sırtındaki bir kambur haline dönüştüğünü söyledi.

Çorum Belediyesi tarafından atılan adımdan mutlu olduğunu belirten Kiraz, açıklamasında şunları söyledi:

“Şehir Planlama bölümlerinde eğitim alan ve o dönemki proje sahası Çorum olan her planlama öğrencisinin hayali Çimento Fabrikası’nı kaldırmak, taşımak ya da dönüşümünü sağlamaktır. Şehrin hakim rüzgar yönünde olan ve şehrin kuzey yönünde büyümesine engel olarak değerlendirilen fabrikanın kaldırılması artık bir öğrenci projesinde kalmayıp gerçekleşiyor olması 15 yıldır bu şehirde imar planı hazırlayan ve şehrin bir aşığı olarak beni ziyadesi ile mutlu etmiştir. Bu sebepten başta Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşkın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.

BUNDAN SONRA NE YAPILMALI?

Çorum Çimento Fabrikası’nın kaldırılması amacı ile ilk adımı atılan bu güzel projenin devamında da atılacak adımlar titizlikle değerlendirilmeli ve projenin sonunda ‘Herkes Yapamaz’ denilmelidir. Başkan beyin de ifade ettiği gibi şehrin tüm katmanlarının fikirleri ele alınarak değerlendirilmeli, ortak akılla hareket edilerek Çorum’un geleceğine yön verilmelidir.

‘HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ’

İşlevini yitirmiş sanayi alanlarının dönüşümlerinin kent kimliği açısından etkisi çok önemlidir. Ülkemizde ve dünyada birçok örneğine rastladığımız bu tarzdaki projeler incelenip kentimizin ihtiyacı yönünde bir proje ile sonuçlandırılması en büyük temennimdir. Bu şehirde 15 yıldır şehircilik projeleri hazırlayan bir Şehir Plancısı olarak Çimento Fabrikası’nın yeri için hazırlanacak projede maddi manevi her türlü desteği vermeye ben ve ekibimin hazır olduğunun bilinmesi ister, tüm Çorum kamuoyuna saygılarımı sunarım.”

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 18:44