Şehirlerin değerlerini bu sergide anlattılar

FATİH BATTAR

Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu E-Twinning projesi kapsamında Denta Gross Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi sponsorluğunda ‘Fotoğraflarla Değerlerimiz’ konulu sergi açtı.

AHL Park’ta gerçekleştirilen sergi kapsamında Çorum başta olmak üzere Azerbaycan, İstanbul, Sivas, Konya, Mersin, Nevşehir, Bilecik ve Yozgat’ta öğrencilerin çektikleri fotoğraflar yer aldı.

Öğrencilere değerleri aşılamak ve öğretmek için başlatılan proje kapsamında oluşturulan serginin açılışına Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Proje hakkında bilgi veren proje yütürücüsü Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu (İHO) Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emine Esra Kazancı; Projeler hayatımızın bir parçası. O yüzden 2 yıldır e twinning projeleri yapıyoruz. E twinning projeleri kapsamında bu seneki konumuz ‘Fotoğraflarla Değerlerimiz’ oldu. Pandemi döneminde öğrencilerimizin değerleri konusunda kayıplar yaşadığını gözlemledik. Bunun üzerine hem sanatı hem fotoğrafı hem de bilişimi birleştirerek sergi yapmak istedik. Bu proje Türkiye’den ve Azerbaycan’dan farklı şehirlerden öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte yürüttüğümüz bir projedir. Proje kapsamında fotoğraf çekerek değerlerimizi anlatmayı ve öğretmeyi planladık. Her öğrencimizin şehirlerindeki değerleri anlattıkları birer fotoğraf çekmelerini istedik. Proje kapsamında oluşan sergimizi bugün AHL Park’ta fotoğraf severlerin beğenisine sunduk.” dedi

Sergi 3 gün boyunca AHL Park’ta fotoğraf severler tarafından ziyaret edebilecek.