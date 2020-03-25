Şehit ailelerinden evde kal çağrısı

EROL TAŞKAN

Çorumlu Şehit Aileleri, korona virüsle yapılan mücadeleye destek vererek, evde kal çağrısına uyulmasını istedi.

Evlatlarını vatan uğruna şehit veren şehit babaları, korona virüsle mücadelenin bir vatan görevi haline dönüştüğünü anlatarak, "Bizim evlatlarımız vatan için şehit düştü. Onlar canlarıyla ödediği bu sorumluluğu yerine getirirken, bugün milletimize evinde kalarak vatanı korumak düşüyor. Ev nöbeti vatan nöbetidir." dediler.

KİM NE DEDİ?

Şehit Emre Beker'in Babası Uğur Beker:

'ZOR OLANI EVLATLARIMIZ BAŞARDI ŞİMDİ BİZE DÜŞEN EVDE KALMAK'

"Bu vatan asırlardır büyük fedakarlıklarla bu güne geldi. Nice canlar verildi. Biz de bu toprakların vatan olarak ilelebet yaşaması için evlatlarımızı feda ettik.

Bizim evlatlarımız en zoruna gönüllü talip oldu, canını ortaya koydu.

Bugün içinde bulunduğumuz günler, kişisel olarak sağlımızı korumanın çok ötesinde, adeta vatan savunmasına dönüşmüştür. Evlatlarımıza zoru, bize ise en kolayı düştü. Bugün nöbet yeri evlerimizdir. Evlerimizde kalarak cephe nöbeti tutmuş olacağız.

Evlatlarımızın cephere verdiği mücadeleyi boşa çıkarmamak için lütfen evlerimizde kalalım. Tedbirlere riayet edelim. Ev nöbeti vatan nöbetidir."

....................................

Şehit Bekir Eren Deniz'in Babası Galip Deniz

(Çorum Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı):

'BUGÜN BİZE DÜŞEN CEPHEDE SAVAŞMAK DEĞİL

EVDE KALIP MÜCADELEYE DESTEK VERMEK'

"Bu vatan asırlardır büyük fedakarlıklarla bugünlere geldi. Bizler şehit aileleri olarak bedellerimizi ödedik. Fakat biz bu bedelleri vatan ve bayrak uğruna ödedik. Gelin bu musibet ve illet karşısında bedel ödemeyelim. Çocuklarımızın resimlerini, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin resimlerini duvarlarda seyretmeyelim.Evde kalalım sağlıklı kalalım. Tarih boyunca zorlu savaşlar içerisinden geçip bedeller ödeyen Türk Milleti, bugün de ve geçmişte olduğu gibi bedelleri kanıyla ve canıyla ödedi. Bugün bize düşen cephede savaşmak değil, evimizde oturup, evimizde mücadeleye destek olmak, verilen talimatlara ve ilgililerin istedikleri kurallara riayet etmek. Gelin bunu hep birlikte başaralım, hep birlikte sonuca ulaşalım."

......................................

Şehit Habib Gökçe'nin kızı Miray Şah Gökçe (6 yaşında):

ŞEHİT KIZINDAN KORONA UYARISI

"Korona virüsten korunmak için elimizi gözümüze, burnumuza ve ağzımıza götürmeyeceğiz. Dışardan gelince montumuzu çıkarmadan elimizi yıkayacağız."

.............................................

Şehit Habib Gökçe'nin kayınpederi Dursun Tan:

'ŞEHİTLERİMİZ BEDEL ÖDEDİ

ŞİMDİ NÖBET SIRASI BİZDE'

"Biz bu ülkede çok bedel ödedik. Şehitlerimiz bedel ödüyor. Bu ülkeyi korumak için geçmiş tarihte de ödediler. Biz de evde uzun süre kalalım, kısa süre dışarda gezinelim. Biz de bu ülkeyi, bu insanları korumak için evde kalalım. Dışarda gezip bedel ödemeyelim. Canımızdan olmayalım."

.............................................

Şehit Ömer Faruk Darbaş'ın babası Zekeriya Darbaş:

'VATANI KURTARMAK İÇİN EVDE KAL'

"Türkiye'de amansız bir virüs hastalığı var. Bu hastalıktan dolayı, şehit aileleri ve Türkiye vatandaşları olarak evde kalma çağrısında bulunuyorum. Bizler bu vatan için evladımızı şehit verdik. Geçmişte dedelerimiz de bu vatan için şehit olmuşlar. Bu vatanı kurtarmak için canlarını feda etmişler. Şu anda bize düşen görev de evlerimizde oturarak, bu amansız hastalığı yenmemizdir. Bu da bir nevi vatan kurtarmak. Evde kal Türkiyem."

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2020, 20:24