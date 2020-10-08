Şeker’de üretim kapasitesi arttı

Geçtiğimiz günlerde yeni sezon açılışını yapan Çorum Şeker Fabrikası’nda bu sezon 800.000 ton pancar işlenecek. 110.000 ton şeker, 33.000 ton melas, 200.000 ton yaş pancar küspesi üretimi yapılacak.



Yapılan açıklamaya göre, Safi Holding tarafından modern teknolojiye sahip, çevreci ve üretim kalitesi yüksek bir tesis haline getirilen Çorum Şeker Fabrikası’nda açıklanan yatırım programının 100 milyon TL’lik kısmı tamamlandı. Enerji tasarrufu sağlayacak yeni ekipmanlar ve altyapı yatırımları ile modernizasyon, altyapı, makine, ekipman ve otomasyon alanlarında da yatırımlar devam ediyor.



ŞEKER ÜRETİM KAPASİTESİ ARTTI

Stord marka günlük 2.500 ton pancar karşılığı küspe işleme kapasitesine sahip yeni prese ile kapasitesi artmış olan fabrikada şeker üretme randımanı da yükseldi.

18 adet eski tip santrifüj yerine 2020 model BMA marka 4 adet 1.810 kg lapa işleme kapasitesine sahip son teknoloji santrifüjler ile fabrikada hem enerjide tasarruf sağlandı hem de şekerde kalite arttırıldı.

Hassas tartım yapabilen 50 kg’lık polipropilen torba paketleme makinesi ile maksimum müşteri memnuniyeti sağlayan Çorum Şeker’de 2 adet Statec Binder marka paketleme makinesi de hizmete sunuldu.

Çorum Şeker’de yeni otomatik big bag dolum tesisi ile artık 1 tonluk şeker paketleme hizmeti de veriliyor. Aynı zamanda tesise enerji verimliliği ve tasarrufu sağlayacak yüksek verimli 14 adet pompa alımı da tamamlandı.