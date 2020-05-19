Semt pazarları Cuma günü kurulacak

Koronavirüs salgını nedeniyle Arife günü dahil olmak üzere Ramazan Bayramı süresince sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi nedeniyle 23 Mayıs Cumartesi günü kurulacak olan semt pazarlarının Cuma günü faaliyet göstereceği bildirildi.

Konu hakkında açıklamada bulunan Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, 23 Mayıs Arife günü kurulacak Buharaevler, Bahçelievler ve Mimar Sinan Mahallesi semt pazarlarının sokağa çıkma yasağı nedeniyle 22 Mayıs Cuma günü kurulacağını söyledi.

Tüm Çorumlu vatandaşları ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri semt pazarlarına davet eden Yılmaz, pazar yerlerindeki koronavirüs önlemlerinin de olağan bir şekilde devam ettiğinin altını çizdi.

Erdoğan Yılmaz ayrıca tüm oda üyesi esnafın ve Çorum halkının Ramazan Bayramlarını da kutlayarak, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni etti.

