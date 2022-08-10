HURŞİT BOZKURT

Akşemseddin Camii’nde namaz kılan baba ile oğlunun namaz muhabbeti gönülleri ısıttı. Ortaya serdiği sabır ve merhametle, “Sen ne güzel bir babasın” dedirten genç adam, namaz süresince oğlunun sırtında oynayıp türlü hareketler yapmasına sabır ve muhabbetle karşılık verdi.

Akşemseddin Camii İmam Hatibi Zeki Akbatu’nun cep telefonuna yansıyan bu tatlı görüntüde, çocukların camiye alışması için onların babalarıyla camiye gelmesinin güzelliği yatarken, neşe ve cıvıltıları ile caminin manevi havasına rahmet katan çocukların gönüllere yaşattığı bir tatlı huzur yansıdı.