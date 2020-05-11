Seramik sektörü COVİD19 sürecini değerlendirecek

EROL TAŞKAN
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) ve Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) Başkanı Erdem Çenesiz, 7. Seramik Sektör Buluşması'nı dijital ortamda gerçekleştiriyor.
12 Mayıs'ta https://zoom.us/j/96444434633 bağlantısı üzerinden saat 12,30'da başlayacak programa ÇCSİB ve TSF Başkanı hemşehrimiz Erdem Çenesiz, TİM Başkanı İsmail Gülle, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Dünya Gazetesi Genel Koordinatöre Vahap Munyar ve Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel katılacak.
7. Seramik Sektör Buluşması'nda Covid-19 sürecinde seramik sektöründe gelişmeler ve beklentiler ele alınacak.
Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 23:35