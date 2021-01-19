Şerbetçi’den veda ziyareti

FATİH AKBAŞ

Çorum’da uzun yılladır DSİ 54. Şube Müdürü olarak görev yapan Murat Şerbetçi, Samsun DSİ Bölge Müdür Yardımcılığına atandı.

5,5 yıldır Çorum’da DSİ 54. Şube Müdürü olarak görevini sürdüren Murat Şerbetçi Samsun’a DSİ Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanmasının ardından Vali Mustafa Çiftçi’ye veda ziyaretinde bulundu.

Vali Çiftçi, Şerbetçi’ye Çorum’da bulunduğu sürede yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek ‘Başarı Belgesi’ verdi. Vali Çiftçi, Şerbetçi’ye yeni görevinde başarı dileklerini iletti.