Serkan Güney ağabeyini kaybetti

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkan vekili Serkan Güney’in ağabey acısı.

Çorum Gençlerbirliği kulübünden yetişen ve bir çok üst lig takımlarında forma giyen halen Çorum FK’da Başkan Vekili olarak görev yapan Serkan Güney’in ağabeyi acısı. Serkan Güney’in ağabeyi İlkay Güney (41) önceki gece Ankara’da geçirdiği kalp krizi sonunda sahayatını kaybetti. Merhumun cenazesi dün Bayat’ın Sağpazarı köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.İlkay Güney ve evli iki çocuk sahibiydi.

Cenaze törenine Çorum FK Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Özcan ile birlikte Çorum FK Teknik Heyet ve futbolcuları tam kadro katıldılar.

HAKİMİYET merhuma Allah’tan rahmet Serkan Güney ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022, 13:52