‘Servis ücretlerimiz karşılansın’

M.BURAK YALÇIN

Özel Özel Eğitim Konfederasyon Dernekleri İl Başkanı Ferhat Öztürk, son yıllarda özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ödenen kamu katkısının ekonomik göstergelerin çok altında kaldığını belirterek, “Servis hizmetinin kurumlarımızca ücretsiz yapılıyor olması sektöre mali açıdan büyük bir yük getirmektedir. Ücret iyileştirmelerimizin yapılmasını ve servis ücretlerimizin karşılanmasını talep ediyoruz” dedi.

Özel Özel Eğitim Konfederasyon Dernekleri İl Başkanı Ferhat Öztürk bugün Simit Dünyası’nda basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda yönetim kurulu üyeleri Gülden Arzoğlu, Yalçın Oruç, Kenan Cam ve Mustafa Bozkurt da hazır bulundu.

‘3150 KURUM 525 BİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA HİZMET VERİYOR’

Özel Özel Eğitim Konfederasyon Dernekleri İl Başkanı Ferhat Öztürk, basın toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye genelinde 3150 kurumun 525 bin özel gereksinimli çocuğa, 52 bin çalışan ve 7500 servis aracı ile hizmet verdiğini söyledi.

Son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyarlılığı ve sosyal devlet anlayışı gereği engelli bireylerin kendilerini değerli hissettiğini ve destek gördüğünü ifade eden Ferhat Öztürk, “2005 yılına kadar sadece SSK ve Emekli Sandığı’na bağlı olan vatandaşların çocukları özel eğitim hizmetinden yararlanmaktayken, düzenlenen Engelliler Kanunu ile bu hizmet tabana yayılmış, özel eğitim hizmetinden yararlanan çocuk sayısı 35 binlerden 500 binlere ulaşmıştır” dedi.

‘SERVİS HİZMETİNİN ÜCRETSİZ YAPILMASI BÜYÜK YÜK GETİRİYOR’

Son yıllarda özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ödenen kamu katkısının ekonomik göstergelerin çok altında kaldığını da vurgulayan Öztürk, “Kurumların hizmet sunum maliyetleri dikkate alınmadan belirlenen yıllık ücret artışları hizmet sunumunun sürdürülebilirliğini neredeyse imkansız hale getirmiştir. Ayrıca engelli çocukların rehabilitasyon merkezlerine taşınmasını sağlamak için mutlak bir gereklilik olan servis hizmetinin kurumlarımızca ücretsiz yapılıyor olması sektöre mali açıdan büyük bir yük getirmektedir” diye konuştu.

‘ÖDENEKLER MAAŞLARI VE ULAŞIM HİZMETİNİ DAHİ KARŞILAYAMIYOR’

Akaryakıt zamlarının bu maliyetleri daha da katladığını, verilen eğitim ödeneklerinin sadece personel maaşlarını ve ulaşım hizmetini dahi karşılayamadığını aktaran Öztürk, “İçinde bulunduğumuz mevcut şartlarda bu soruna bir çözüm üretilemediği takdirde ülkemizin bu alandaki 20 yıllık kazanımları heba olma riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Burada söz konusu olan, 2005 yılında engelli bireylere sunulan eğitim hakkının ekonomik koşullar sebebiyle kullanılmayacak hale gelmesi, ailelerimizin mağdur duruma düşmesi ve çalışanlarımızın işlerini kaybetme olasılığıdır. Bu tespitler ışında talebimiz, ücret iyileştirilmelerimizin yapılmasının ve servis ücretlerimizin karşılanmasının yasal hale getirilmesidir” ifadelerini kullandı.